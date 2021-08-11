ОПРОС | “Мы уже переболели и решили — лучше сделать прививку”: жители Маарду рассказали, почему идут вакцинироваться

По словам некоторых жителей Маарду, они решили вакцинироваться при первой же возможности: “Знаете, мы переболели коронавирусом и решили — лучше делать прививку. Уже прошло 5 месяцев как переболели и сейчас вакцинировались”

“Мы вакцинировались среди первых, все прошло замечательно”, — поделились жительницы Маарду.

“Слишком много выступает людей, которые рассказывают разные домыслы и пересуды. Говорят, что это вредно и не исследовано. С одной стороны, люди берегут свое здоровье, но с другой стороны — относятся к нему не очень правильно”, — ответили жители на вопрос Алины о том, почему, по их мнению, некоторые выступают против вакцинации.

“Гражданская позиция людей, которые ярко борются с этим (вакцинацией — ред.), мне непонятна”, — поделилась жительница Маарду.

По словам вакцинационной медсестры, работники здравоохранения хотят, чтобы как можно больше людей были вакцинированы и защищены от тяжелого течения вируса, и чем раньше и больше людей привьется, тем свободнее будет наша жизнь. “Как работники здравоохранения, мы хотим, чтобы наши люди были защищены от COVID-19, тем более от наиболее заразного дельта-штамма. Также в Маарду в начале марта была резкая вспышка заболеваемости, поэтому эта болезнь лично коснулась практически каждого, и мы действительно хотим, чтобы люди были защищены и вакцинированы.

Самый глупый страх — это какие-то побочки, связанные с тем, что нам якобы вживляют какой-то чип, что над нами будут вести какой-то контроль, якобы вводят экспериментальную жидкость непонятного производства, которая была создана на коленке за краткие сроки.

Еще один распространенный страх — угроза бесплодия. На самом деле, если бы эта вакцина была как противозачаточное средство, то, я думаю, у нас были бы большие очереди из желающих ее получить.

Вакцина изучена и проведены все необходимые клинические исследования. Она была произведена в краткие сроки только потому, что у нас нет этого времени. Я полностью доверяю научным исследованиям и статьям, ежедневно слушаю различные интервью, комментарии вирусологов, микробиологов и врачей. У меня нет сомнений в эффективности вакцины и в том, что она безвредна”, — поделилась вакцинационная медсестра Виктория Соломина.