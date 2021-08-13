АРХИВНЫЕ ФОТО | Вспомним, как десятки лет назад выглядел парк Кадриорг и его окрестности(10)
Молодежный парк
Одновременно с облагораживанием и преобразованием окрестностей Лебединого пруда, а также строительством Концертной площадки началось проектирование детского игрового комплекса.
Плавательный бассейн в Молодежном парке, 1986 год.
Пионерский лагерь в Молодежном парке, 1952 год.
В бассейнах, расположенных перед главным зданием, велись тренировки по плаванию, а на игровых площадках проводились игры с мячом и занятия по ритмической гимнастике. Проходили здесь также уроки пения и природоведения. Молодежный парк и аттракционы были приведены в порядок в 2007 году.
Парк развлечений в Кадриорге, 1984 год.
Парк развлечений в Кадриорге, 1984 год.
Детский трамвай в Кадриорге, 1980 год.
Съемки фильма Supernoova
Съемки фильма проходили в нескольких местах: в тартуской обсерватории в Тыравере, в 1965 году в Кадриорге, и также в России. Режиссером фильма является Вельйо Кяспер.
Съемки фильма Supernoova, 1965 год.
Прием выпускников
Прием лучших выпускников средних школ и техникумов республики, организованный Верховным Советом Эстонской ССР в замке Кадриорг.
Прием выпускников, 1953 год.
Вид на снежный городок в Кадриорге
1977 год.
Выступление хора
Выступление Таллиннского студенческого смешанного хора в саду Кадриорга.
Хор-лауреат I Всесоюзного фестиваля искусств, 1977 год.
Вид на лебединый пруд Кадриорга
1965 год.
1996 год.
Вид на парк Кадриорга
1991 год.
1996 год.
Памятники в Кадриорге
В 1902 году в Кадриорге на Морской аллее (дорога, ведущая от дворца к морю) был установлен монумент в память об экипаже российского броненосца “Русалка”, затонувшего в Финском заливе в 1893 году. Это была первая работа известного эстонского скульптора Амандуса Адамсона в общественном пространстве Эстонии.
“Русалка”, 1960 год.
В 1958 году возле Лебединого пруда был установлен памятник знаменитому фольклористу, врачу и автору эстонского национального эпоса “Калевипоэг” Фридриху Рейнгольду Крейцвальду. Авторами памятника стали скульпторы Мартин Сакс, Эндель Танилоо, Эрика Хагги, Арсений Мёльдер, Лембит Толли и архитектор Харальд Арман.
Памятник Фр.Р. Крейцвальду, 1960 год.
Памятник Йоханнесу Барбарусу (наст. имя Йоханнес Варес) — памятник, который изначально располагался перед административным зданием Кадриорга в Таллинне. Возведен в 1958 году. В 1990 г. памятник был перенесен.
Памятник Йоханнесу Барбарусу, 1958 год.
Источник: kadriorupark.ee.