Разное
13.08.2021, 09:02

АРХИВНЫЕ ФОТО | Вспомним, как десятки лет назад выглядел парк Кадриорг и его окрестности

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O2 filmivõtted Kadrioru lossis
O2 filmivõtted Kadrioru lossis
Foto: Rauno Volmar
Парк Кадриорг считается одним из наиболее красивых исторических парков во всей Северной Европе. “Бублик” сделал подборку архивных фотографий из парка, в котором так любят проводить время как жители Таллинна, так и гости столицы.

Молодежный парк

Одновременно с облагораживанием и преобразованием окрестностей Лебединого пруда, а также строительством Концертной площадки началось проектирование детского игрового комплекса.

Плавательный бассейн в Молодежном парке, 1986 год.


Пионерский лагерь в Молодежном парке, 1952 год.

В бассейнах, расположенных перед главным зданием, велись тренировки по плаванию, а на игровых площадках проводились игры с мячом и занятия по ритмической гимнастике. Проходили здесь также уроки пения и природоведения. Молодежный парк и аттракционы были приведены в порядок в 2007 году.

Парк развлечений в Кадриорге, 1984 год.


Парк развлечений в Кадриорге, 1984 год.


Детский трамвай в Кадриорге, 1980 год.

Съемки фильма Supernoova

Съемки фильма проходили в нескольких местах: в тартуской обсерватории в Тыравере, в 1965 году в Кадриорге, и также в России. Режиссером фильма является Вельйо Кяспер.

Съемки фильма Supernoova, 1965 год.

Прием выпускников

Прием лучших выпускников средних школ и техникумов республики, организованный Верховным Советом Эстонской ССР в замке Кадриорг.

Прием выпускников, 1953 год.

Вид на снежный городок в Кадриорге


1977 год.

Выступление хора

Выступление Таллиннского студенческого смешанного хора в саду Кадриорга.

Хор-лауреат I Всесоюзного фестиваля искусств, 1977 год.

Вид на лебединый пруд Кадриорга


1965 год.


1996 год.

Вид на парк Кадриорга


1991 год.


1996 год.

Памятники в Кадриорге

В 1902 году в Кадриорге на Морской аллее (дорога, ведущая от дворца к морю) был установлен монумент в память об экипаже российского броненосца “Русалка”, затонувшего в Финском заливе в 1893 году. Это была первая работа известного эстонского скульптора Амандуса Адамсона в общественном пространстве Эстонии.

“Русалка”, 1960 год.

В 1958 году возле Лебединого пруда был установлен памятник знаменитому фольклористу, врачу и автору эстонского национального эпоса “Калевипоэг” Фридриху Рейнгольду Крейцвальду. Авторами памятника стали скульпторы Мартин Сакс, Эндель Танилоо, Эрика Хагги, Арсений Мёльдер, Лембит Толли и архитектор Харальд Арман.

Памятник Фр.Р. Крейцвальду, 1960 год.

Памятник Йоханнесу Барбарусу (наст. имя Йоханнес Варес) — памятник, который изначально располагался перед административным зданием Кадриорга в Таллинне. Возведен в 1958 году. В 1990 г. памятник был перенесен.

Памятник Йоханнесу Барбарусу, 1958 год.

Источник: kadriorupark.ee.

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