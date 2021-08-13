АРХИВНЫЕ ФОТО | Вспомним, как десятки лет назад выглядел парк Кадриорг и его окрестности

Молодежный парк

Одновременно с облагораживанием и преобразованием окрестностей Лебединого пруда, а также строительством Концертной площадки началось проектирование детского игрового комплекса.

Плавательный бассейн в Молодежном парке, 1986 год.





Пионерский лагерь в Молодежном парке, 1952 год.

В бассейнах, расположенных перед главным зданием, велись тренировки по плаванию, а на игровых площадках проводились игры с мячом и занятия по ритмической гимнастике. Проходили здесь также уроки пения и природоведения. Молодежный парк и аттракционы были приведены в порядок в 2007 году.

Парк развлечений в Кадриорге, 1984 год.





Парк развлечений в Кадриорге, 1984 год.





Детский трамвай в Кадриорге, 1980 год.

Съемки фильма Supernoova

Съемки фильма проходили в нескольких местах: в тартуской обсерватории в Тыравере, в 1965 году в Кадриорге, и также в России. Режиссером фильма является Вельйо Кяспер.

Съемки фильма Supernoova, 1965 год.

Прием выпускников

Прием лучших выпускников средних школ и техникумов республики, организованный Верховным Советом Эстонской ССР в замке Кадриорг.

Прием выпускников, 1953 год.

Вид на снежный городок в Кадриорге





1977 год.

Выступление хора

Выступление Таллиннского студенческого смешанного хора в саду Кадриорга.

Хор-лауреат I Всесоюзного фестиваля искусств, 1977 год.

Вид на лебединый пруд Кадриорга





1965 год.





1996 год.

Вид на парк Кадриорга





1991 год.





1996 год.

Памятники в Кадриорге

В 1902 году в Кадриорге на Морской аллее (дорога, ведущая от дворца к морю) был установлен монумент в память об экипаже российского броненосца “Русалка”, затонувшего в Финском заливе в 1893 году. Это была первая работа известного эстонского скульптора Амандуса Адамсона в общественном пространстве Эстонии.

“Русалка”, 1960 год.