Назван продлевающий жизнь перекус

Диетологи провели ряд исследований и признали, что орех является полезным перекусом, продлевающим жизнь. Специалисты обнаружили, что у людей, ежедневно употребляющих этот продукт, на 20 процентов сокращался риск наступления преждевременной смерти. Профессор питания Франк Ху подчеркнул, что любители орехов жили дольше и здоровее, чем те, кто исключили их из рациона.