Правда ли, что кошки лечат болезни

Правда ли, что кошки лечат?



Кошек ценят врачи и психологи, которые занимаются зоотерапией — методом лечения, которая предполагает общение и контакты с животными. “Лечение” кошками называется фелинотерапией. Усато-хвостатые питомцы при должном внимании и обращении повышают настроение и облегчают выздоровление. Безусловно, такой подход будет дополнительным, а не основным методом лечения: для полного выздоровления необходимо следовать предписаниям врача.



Что кошки могут?



Сделать тело сильней

Исследования показали, что частота кошачьего мурлыканья составляет 24-26 Гц. Волны такой же частоты ученые используют в вибрационной терапии для ускорения регенерации тканей. Тело подвергается давлению высокой интенсивности, в результате чего кости и мышцы становятся сильнее.

Уменьшить стресс

Расслабиться и забыть о проблемах часто помогает белый шум. Его можно услышать при настройке телевизора, в звуке морских волн, а также в кошачьем мурлыканье. Ритмичные низкие звуки погружают в сон и успокаивают нервную систему. Кроме того, общение с живым существом помогает одиноким людям и тем, кто вынужден подолгу сидеть дома.

Расслабить мышцы и суставы

Пожилые люди отмечают, что кошки ложатся на суставы, которые крутит от резкой смены погоды. Наступая лапками на мышцы, кошки воздействуют на активные точки на теле, тем самым улучшая самочувствие.

Как кошка чувствует, где болит?



Каким-то образом кошки раньше хозяина знают, что тот заболеет. Объясняется это тем, что питомцы постоянно в поиске местечка для сна. Когда у человека болит голова или мышца, проблемное место немного нагревается. Коты ощущают постепенно растущую температуру тела и бегут в уютное тепло.

