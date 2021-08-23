ФОТО | Неплохо! Эстонский бизнесмен, которого весной освободили из-под стражи, разъезжает на роскошном Lamborghini

Lamborghini Urus Тедера выпущена во второй половине 2019 года, и, несмотря на то, что речь идет о внедорожнике, это настоящий четырехколесный шатл с мощностью двигателя 478 киловатт и 4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, разгоняющимся с нуля до сотни всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля — 305 км/ч.