23.08.2021, 21:30
ФОТО | Неплохо! Эстонский бизнесмен, которого весной освободили из-под стражи, разъезжает на роскошном Lamborghini(7)
Фотограф портала Kroonika запечатлел крупного бизнесмена Хиллара Тедера (57), который был замешан в скандале, связанным с проектом недвижимости Porto Franco. Он приехал по делам на роскошном Lamborghini Urus. Начальная цена автомобиля — от 206 000 евро. Смотрите фотографии!
Lamborghini Urus Тедера выпущена во второй половине 2019 года, и, несмотря на то, что речь идет о внедорожнике, это настоящий четырехколесный шатл с мощностью двигателя 478 киловатт и 4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, разгоняющимся с нуля до сотни всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля — 305 км/ч.