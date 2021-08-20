“Открываешь упаковку и видишь плесень, мух”: читательница поделилась недовольством по поводу продажи испорченной еды

“Меня раздражает, что часто на витринах в продуктовых магазинах много испорченной еды, и даже не уцененной, или у которой подходит срок годности, а обычной еды с хорошим сроком. В Facebook часто натыкаюсь на жалобы людей, что им продали испорченную еду, и хорошо, если еще в магазине заметишь что-то неладное, но иногда дома открываешь упаковки и там видишь плесень, мух, червяков и еще кучу всего интересного.

Мне тоже несколько раз попадались такие сюрпризы в еде, теперь я очень тщательно рассматриваю еду перед покупкой и никогда не выкидываю чек, чтобы можно было обменять или вернуть”, — написала читательница.

А с вами когда-нибудь случались подобные ситуации? Рассказывайте в комментариях!

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