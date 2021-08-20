6 неожиданных способов дожить до 100 лет

Лайфхакер составил перечень шести привычек, которые есть у большинства суперэйджеров — так в английском научном новоязе называют тех, чей возраст перешагнул за отметку 80 и уверенно приближается к 100. И предполагает, что может быть верна и обратная зависимость: если сделать эти привычки своими, можно будет дожить до 100 лет. Попробуем?

Не отказывать себе в удовольствиях

Считается, что путь к долголетию лежит исключительно через здоровый образ жизни: правильное сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, борьбу с лишним весом и так далее. Но, как оказалось, это миф.

Среди долгожителей практически не обнаружилось тех, кто вёл здоровый образ жизни в его классическом понимании. Большинство из них курит (Рогальски упоминает, что эта вредная привычка имеется у 71% суперэйджеров). И регулярно балует себя стаканчиком-другим вина (такая привычка зафиксирована у 83% тех, кто счастливо пережил 80-летний рубеж и устремился к личному веку).

Эти наблюдения совпадают с выводами, сделанными в ходе “Исследования 90-летних” — масштабного анализа привычек долгожителей, который в 2003-м провели учёные Калифорнийского университета. Краткая выжимка результатов исследования звучит так:

Люди, которые не отказывают себе в маленьких удовольствиях вроде кофе и вина, в среднем живут дольше тех, кто воздерживается.

Конечно, речь идёт о любых радостях: всё, что доставляет нам удовольствие, продлевает жизнь. И не важно, что именно это будет: вино, стейк, хорошая книга, музыка или что-то ещё. Эффект один: больше радости — больше жизни.

Не злоупотреблять диетами

Да, кстати, о стейках. Вкусная еда тоже является источником удовольствия, который не стоит себе запрещать. Пусть вы будете не так стройны, как мечтали бы, зато получите больше шансов дожить до 100 лет.

Авторы “Исследования 90-летних” настаивают: люди, которые имеют умеренный избыточный вес в 70 лет — то есть не отказывают себе в гастрономических радостях, живут дольше стройняшек или людей со сниженным индексом массы тела (ИМТ).