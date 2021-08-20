6 неожиданных способов дожить до 100 лет(3)
Лайфхакер составил перечень шести привычек, которые есть у большинства суперэйджеров — так в английском научном новоязе называют тех, чей возраст перешагнул за отметку 80 и уверенно приближается к 100. И предполагает, что может быть верна и обратная зависимость: если сделать эти привычки своими, можно будет дожить до 100 лет. Попробуем?
Не отказывать себе в удовольствиях
Считается, что путь к долголетию лежит исключительно через здоровый образ жизни: правильное сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, борьбу с лишним весом и так далее. Но, как оказалось, это миф.
Среди долгожителей практически не обнаружилось тех, кто вёл здоровый образ жизни в его классическом понимании. Большинство из них курит (Рогальски упоминает, что эта вредная привычка имеется у 71% суперэйджеров). И регулярно балует себя стаканчиком-другим вина (такая привычка зафиксирована у 83% тех, кто счастливо пережил 80-летний рубеж и устремился к личному веку).
Эти наблюдения совпадают с выводами, сделанными в ходе “Исследования 90-летних” — масштабного анализа привычек долгожителей, который в 2003-м провели учёные Калифорнийского университета. Краткая выжимка результатов исследования звучит так:
Люди, которые не отказывают себе в маленьких удовольствиях вроде кофе и вина, в среднем живут дольше тех, кто воздерживается.
Конечно, речь идёт о любых радостях: всё, что доставляет нам удовольствие, продлевает жизнь. И не важно, что именно это будет: вино, стейк, хорошая книга, музыка или что-то ещё. Эффект один: больше радости — больше жизни.
Не злоупотреблять диетами
Да, кстати, о стейках. Вкусная еда тоже является источником удовольствия, который не стоит себе запрещать. Пусть вы будете не так стройны, как мечтали бы, зато получите больше шансов дожить до 100 лет.
Авторы “Исследования 90-летних” настаивают: люди, которые имеют умеренный избыточный вес в 70 лет — то есть не отказывают себе в гастрономических радостях, живут дольше стройняшек или людей со сниженным индексом массы тела (ИМТ).
“Мы пока не знаем, как это объяснить, но низкий ИМТ после 80 лет отрицательно влияет на продолжительность жизни”, — опираясь уже на собственный научный опыт, отмечает Рогальски.
Иметь любимое дело
Что объединяет практически всех долгожителей — так это наличие хобби. Им всегда есть чем заняться: кто-то путешествует, кто-то вышивает крестиком, кто-то с упоением фотографирует окрестности или отправляется в еженедельные велопоходы.
Не забывать друзей
Социальная активность — ещё одна общая черта долгожителей. И она тесно связана с когнитивными функциями мозга. Как предполагают учёные, именно общительность защищает людей от старческой деменции, болезни Альцгеймера и других возрастных неврологических нарушений.
Исследователи обнаружили, что все долгожители имеют необычно большое количество клеток мозга, называемых нейронами фон Экономо. Предполагается, что эти нейроны играют важную роль в быстрой передаче информации, связанной с социальными взаимодействиями.
А вывод тут простой. Чем чаще и активнее вы общаетесь, чем больше новых друзей заводите, тем больше нейронов фон Экономо отращивает ваш мозг. И тем ниже риск развития деменции и прочих старческих расстройств.
Да, кстати, ещё немножко про мозг…
Устраивать себе умеренные умственные нагрузки
Чтение, изучение языков, приобретение каких-либо новых навыков — эти факторы тоже являются объединяющими для суперэйджеров. С выходом на пенсию их жизнь не заканчивается, а расцветает новыми красками: они продолжают учиться. Такая нагрузка — благо для мозга, поскольку позволяет сохранить ясный и острый ум даже после 80.
Быть оптимистом
Вот, пожалуй, одна из ключевых привычек. Все долгожители имеют более позитивный взгляд на мир, нежели среднестатистические пожилые люди. Им нравится жить, реальность по-прежнему вызывает у них любопытство и даже восторг. Возможно, поэтому смерть и помрачение сознания обходят их стороной.
По статистике, приведённой Эмили Рогальски, за порог 80-летия в здравом уме и памяти перешагивает лишь 5% населения Земли. Взять этот рубеж, по мнению геронтологов, будет гораздо проще, если радоваться жизни и улыбаться.