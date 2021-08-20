20.08.2021, 21:19
ВИДЕО | "Я не шучу"! Сависаар предложил Алине Захаровой выставить свою кандидатуру на выборах президента Эстонии(25)
Почетный член Центристской партии Эдгар Сависаар на президентском приеме в честь 30-летия восстановления независимости ЭР предложил главному редактору "Бублика" Алине Захаровой выставить свою кандидатуру на выборах президента Эстонии.
Алина поинтересовалась у Сависаара, кого бы он хотел видеть в кандидатах на выборах президента Эстонии.
“Это в следующий понедельник будут выборы? Попробуйте! Если у вас получится, то я за вас. Я за Delfi”, — обращаясь к Алине сказал Эдгар Сависаар.
“Почему вы думаете, что я не серьезно? Я что, выгляжу несерьезным человеком”, — спросил он.
Как Сависаар относится к необходимости вакцинироваться и к ограничениям? Тут он не выдержал и разразился критикой в отношении организации приема и проверки ковид-паспортов.