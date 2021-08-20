ВИДЕО | "Я не шучу"! Сависаар предложил Алине Захаровой выставить свою кандидатуру на выборах президента Эстонии

Алина поинтересовалась у Сависаара, кого бы он хотел видеть в кандидатах на выборах президента Эстонии.

“Это в следующий понедельник будут выборы? Попробуйте! Если у вас получится, то я за вас. Я за Delfi”, — обращаясь к Алине сказал Эдгар Сависаар.

“Почему вы думаете, что я не серьезно? Я что, выгляжу несерьезным человеком”, — спросил он.

Как Сависаар относится к необходимости вакцинироваться и к ограничениям? Тут он не выдержал и разразился критикой в отношении организации приема и проверки ковид-паспортов.