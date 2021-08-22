Названа самая опасная для мозга еда

Эксперты проанализировали рацион питания 209 пациентов в возрасте 78 лет с диагнозом деменция и 418 их ровесников, не испытывающих проблем с деятельностью мозга. Участники исследования в специальном опроснике отмечали продукты, которые употребляли на протяжении последнего года с периодичностью от одного раза в месяц до четырех раз в день.

В результате масштабного исследования выяснилось, что люди с деменцией чаще всего ели переработанную мясную продукцию (например, колбасы и паштеты), продукты с высоким содержанием крахмала, сладости вроде печенья и пирожных, а также употребляли алкоголь.

Рацион пожилых людей без когнитивных нарушений был более разнообразен и полезен. Так, они употребляли в пищу фрукты, морепродукты, а мясо сочетали с гарниром из овощей.

Как говорится, выводы делайте сами.