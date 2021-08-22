ТОП-4 самых талантливых знаков Зодиака

Овен

Талант управленца позволяет Овнам становиться отличными и уважаемыми руководителями. Вместе с тем у них имеется предрасположенность ко всем сферам жизни. Про таких людей говорят: “Талантливый человек талантлив во всем”.

Телец

Врожденная финансовая грамотность наделяет людей, рожденных под этим созвездием талантом правильно распоряжаться деньгами, копить их и приумножать. Помимо того Тельцы часто добиваются успеха в музыке и литературе.

Лев

Представители этого знака считаются самыми творческими людьми. Среди них больше всего актеров, музыкантов, шоуменов. Политиков тоже хватает, потому что Львам хорошо дается ораторское искусство.

Стрелец

Третий огненный знак в зодиакальном круге наделяет своих представителей даром первооткрывательства. Из Стрельцов часто выходят выдающиеся исследователи — ученые, разработчики, инженеры и конструкторы.