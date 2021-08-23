Что нужно успеть знакам Зодиака до конца лета? Отвечает астролог

Овен

Обязательно успейте “взять” летнее солнце до последнего лучика, а с ним и настроение. Осенью вам предстоит столкнуться с напряженным графиком, поэтому силы вам понадобятся. Хорошей идеей может стать поездка, пусть и короткая, но эмоционально заряжающая .

Телец

Внутренний баланс вам позволит не бежать, а значит, ближайшее время вы можете посвятить себе и исключительно своим интересам. Тем представителям знака, кто не восстановил за лето эмоциональный фон, рекомендую больше времени проводить наедине с самим собой и природой. Ваш резерв, который вы привыкли “раздавать” нужно удерживать с запасом.

Близнецы

Будет хорошо, если именно до конца августа вы примете все решения, связанные с глобальными переменами.

Наметили новый проект? Доведите до конца все переговоры, подпишите договора. Одним словом, все ключевые решения, принять с максимальной серьезностью стоит именно сейчас.

Рак

До конца августа Раки с большей вероятностью не будут нуждаться в суете, спешке и тревоге за ближайшее будущее.

Стоит позаботиться лишь о гармонии в доме , если чего-то не хватает. Подарите себе радость от общения с близкими и друзьями.

Лев

А Львам остановиться сейчас просто нельзя. Все, чем вы живете, о чем ваши переживания — это все требует вашего внимания и контроля. Завершить до конца августа скорее всего все не удастся. Главное, что плоды ваших усилий уже зреют, а последние лучи августовского солнца только на пользу.

Дева

Я бы посоветовал Девам успеть отдать долги, а что еще важнее — не вступать в долговые обязательства сейчас.

Это может вам навредить. Конец летнего сезона подарит вам шанс наладить контакт с близкими по духу людьми, с которыми, возможно, вы разошлись однажды во мнениях. Хорошее время для выяснения отношений.

Весы

Вдохновение — вот то, что необходимо встретить, найти, ощутить. Если удастся поймать удачу, реализовать можно то, что прежде, не представлялось возможным. Этот период времени крайне благоприятен для творчества, причем, именно того, которое может быть реализовано материально.