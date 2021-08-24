Секс-работники заявили об опасности запрета “сексуального контента” на OnlyFans

Согласно новым правилам, пользователям запрещается выкладывать фото и видео фактического или сымитированного полового акта, фактическую или сымитированную мастурбацию, любые изображения гениталий человека, если они поданы как оскорбление или экстремизм, а также реальные телесные жидкости, выделяемые во время секса или их смоделированные версии.

Секс-работники из США заявили об опасности запрета контента “откровенно сексуального характера” на британской платформе OnlyFans. В конечном итоге это поставит под угрозу жизни, сообщает The Guardian.

“Они забирают наши безопасные [рабочие] места. Никто не хочет нас защищать”, — заявила владелица аккаунта в OnlyFans, девушка по имени Джейн.

Как отмечает издание, владельцы аккаунтов OnlyFans предпочитают сервис из-за его низкой “платы” по сравнению со многими другими сайтами для взрослых. По словам представителя индустрии, такое решение “заставит голодать детей секс-работников, которые могли бы позволить себе их прокормить”. Кроме того, новый запрет заставит моделей, которые в настоящее время работают удаленно, заниматься “более опасным уличным секс-бизнесом”.

Еще одна из популярных моделей на сайте Кэти Райзенвиц заявила, что компания достигла популярности, а теперь хочет избавиться от части работников. “OnlyFans не было бы без секс-работников. Мы видели, как это бывало и раньше — компании создают большую прибыль и огромную аудиторию за счет секс-работников, а затем избавляются от них, когда достигают определенного уровня успеха”, — сказала она.

Доцент кафедры гендерных и сексуальных исследований Вашингтонского университета Хизер Берг в свою очередь заявила, что решение будет “катастрофическим” для тех, кто использовал платформу для заработка.