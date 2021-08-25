25.08.2021, 10:00
ФОТО | “Запах мочи”: эстонцы обсуждают курьезную рекламу мужского шампуня(4)
Foto: Argo Ingver
В эстонском блоге на сайте reddit.com пользователь поделился фотографией, на которой изображена забавная реклама шампуня в магазине Selver.
Читатель сфотографировал полки с шампунем Old Spice, где ценник прикрепили таким образом, что реклама гласит: “Запах мочи, мужик!” (“Kuse lõhn, mees!”). Запись с фотографий от пользователя стала довольно популярной и набрала много комментариев.
“В автобусе всегда есть такой брат, который использует этот запах”, — пошутили в комментариях.
“В доме обязательно должен быть запах мужчины!“ — также подхватили шутку в комментариях.
Однако один из читателей предположил, почему такое могло случиться: “Сотрудник таким образом поставил ценник случайно или именно с юмором, во всяком случае смешно”.