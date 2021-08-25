Что делать, чтобы лучше спалось в путешествиях

Начать следует с бронирование правильного номера. Гостиницу лучше выбирать вдали от оживленных улиц, а номер не должен находиться на нижних этажах. Хорошо, если в номере будет прохладно к вашему приезду. Если отель незнаком, на всякий случай лучше взять с собой беруши и маску для сна.

Также опытные путешественники советуют брать с собой любимые вещи, для обеспечения личного комфорта. Это могут быть любимый плед, небольшая подушка. Расслабиться помогут аромасвечи, легкая растяжка перед сном и успокаивающая музыка.

“Гораздо труднее задремать, если вы обеспокоены или расстроены. Так что выручат растяжка, дыхательные упражнения, медитация или прослушивание классической музыки”, — сообщает издание.

Кроме того, опытные путешественники рекомендуют перед сном почитать книгу, принять расслабляющую ванну и выпить чашку чая на травах. Некоторые из них советуют перед сном вести дневник поездки. Если позволяет возможность не следует пренебрегать сеансами массажа и спа-процедурами.