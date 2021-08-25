Голливудский оператор стал владельцем мызы на Сааремаа

На острове Сааремаа находится мыза Пилгузе, где этим летом открылся комплекс, состоящий из ресторана и небольшой гостиницы. Хозяйством занимаются работающая в рекламном бизнесе Мария Тамандер и ее муж — Джон Мэтисон (60) из Шотландии.

Джон является не только новичком в управлении мызой, но и кинооператором мирового уровня, дважды номинированного на “Оскар” (за “Гладиатор” Ридли Скотта и “Призрак оперы” Джоэла Шумахера), он также снимал музыкальные видеоклипы для Мадонны и Принса, а в настоящее время заканчивает съемки сиквела про Доктора Стрэнджа.