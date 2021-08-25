25.08.2021, 14:30
Голливудский оператор стал владельцем мызы на Сааремаа
Scanpix
Двукратный номинант на “Оскар” Джон Мэтисон дал интервью порталу Eesti Ekspress.
На острове Сааремаа находится мыза Пилгузе, где этим летом открылся комплекс, состоящий из ресторана и небольшой гостиницы. Хозяйством занимаются работающая в рекламном бизнесе Мария Тамандер и ее муж — Джон Мэтисон (60) из Шотландии.
Джон является не только новичком в управлении мызой, но и кинооператором мирового уровня, дважды номинированного на “Оскар” (за “Гладиатор” Ридли Скотта и “Призрак оперы” Джоэла Шумахера), он также снимал музыкальные видеоклипы для Мадонны и Принса, а в настоящее время заканчивает съемки сиквела про Доктора Стрэнджа.