Из Рийгикогу в Голливуд: видео с Тармо Круузимяэ попало в популярное американское ток-шоу

Видео с депутатом четырехмесячной давности попало в ток-шоу Джимми Фэллона, которое каждую ночь смотрят в среднем более трех миллионов людей. Популярный ведущий ток-шоу собрал забавные видеоролики, которые появились из-за того, что во время коронавирусной пандемии встречи и интервью велись по Интернету.

Таким образом, случай, который произошел в нашем Рийгикогу, идеально подошел. Напомним, что тогда, 15 апреля, депутат Рийгикогу Круузимяэ на заседании парламента предстал перед участниками обсуждения климатических проблем лежащим на кровати с э-сигаретой, а фоном шла музыка, после чего народный избранник был подвергнут резкой критике. О том случае сообщили ряд европейских СМИ.