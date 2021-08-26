26.08.2021, 14:25
Из Рийгикогу в Голливуд: видео с Тармо Круузимяэ попало в популярное американское ток-шоу(18)
Депутат Рийгикогу от партии “Отечество” Тармо Круузимяэ, который весной слушал музыку и курил электронную сигарету во время парламентских обсуждений, теперь попал на американское телевидение, где его показали в популярном ток-шоу “Ночное шоу” (“The Tonight Show”) с Джимми Фэллоном, передает Kroonika.
Видео с депутатом четырехмесячной давности попало в ток-шоу Джимми Фэллона, которое каждую ночь смотрят в среднем более трех миллионов людей. Популярный ведущий ток-шоу собрал забавные видеоролики, которые появились из-за того, что во время коронавирусной пандемии встречи и интервью велись по Интернету.
Таким образом, случай, который произошел в нашем Рийгикогу, идеально подошел. Напомним, что тогда, 15 апреля, депутат Рийгикогу Круузимяэ на заседании парламента предстал перед участниками обсуждения климатических проблем лежащим на кровати с э-сигаретой, а фоном шла музыка, после чего народный избранник был подвергнут резкой критике. О том случае сообщили ряд европейских СМИ.