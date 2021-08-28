Глава полиции развелся с женой: “Мы уже не живем вместе”

На традиционный президентский прием в Розовом саду Эльмар пришел один, и в воздухе повис вопрос, где же его супруга, в компании которой он всегда появлялся на мероприятиях.

“Приятно слышать, что журналисты тщательно выполняют свою работу”, — уважительно сказал Эльмар. Они с Хелин отправили порталу Kroonika общее заявление, в котором говорится: “Да, это правда, что мы уже некоторое время не живем вместе. Мы вместе воспитываем сына и не хотим комментировать нашу частную жизнь в интересах близких”.

Хелин Вахер — уважаемая специалистка по коммуникациям, работает в своей области с 2001 года. Она была начальницей отдела коммуникаций премьер-министра Таави Рыйваса. После этого Хелин и ее единомышленники основали коммуникационное агентство Agenda PR, которое является важным партнером государственных учреждений. Эльмар Вахер является генеральным директором Департамента полиции и погранохраны с 2013 года.