Необычный способ есть дыню — совет диетолога

По словам диетолога, в средиземноморских странах существует классический рецепт: салат в дыне. “Маленькая дыня выскребается, туда добавляются кусочки дыни, пармская ветчина или хамон, лук, иногда можно добавить авокадо. Классика Средней Азии — когда дыня подается или перед пловом с бараниной, или после обеда”, — сказала специалист.