5 простых рецептов, которые помогли выжить девяностые

Сухарница

Сухари

Кипяток

Соль

Перец

Майонез

Сухари заливаем кипятком, добавляем соль, перец по вкусу и ложку майонеза. Это блюдо можно назвать предшественником лапши быстрого приготовления.

Суп из кубиков

Бульонный кубик

Вермишель

Зелень

Самыми популярными были кубики со вкусом курицы и грибов, а вот "говядину" покупали реже. Готовился такой суп элементарно: в кипящую воду бросаем кубик, ждем когда растворится, затем засыпаем вермишель “паутинку” или “звездочку”, добавляем зелень, если есть, и через три минуты снимаем с огня.

Капустный салат

Капуста белокочанная Лук репчатый Соль Перец Уксус Растительное масло

Пропорции примерно такие: на 500 граммов капусты понадобится одна небольшая луковица. Сначала режем лук, заливаем кипятком и оставляем на 30 минут, чтобы убрать горечь. Если горчинка не смущает, пропускаем этот этап. Затем режем капусту, смешиваем с луком, добавляем соль, перец по вкусу, заправляем двумя столовыми ложками растительного масла и чайной ложкой уксуса.

Ржаные гренки

Ржаной хлеб

Чеснок

Яйцо

Майонез

Растительное масло для жарки

Любимый бутерброд: ржаной хлеб режем на треугольники, обжариваем на масле, затем натираем чесноком. Мелко режем яйцо, смешиваем с майонезом и намазываем на слегка остывшие гренки. Летом можно добавить свежий лучок с огорода. Съедать желательно сразу. Также существовал праздничный вариант этого бутерброда с соленым огурчиком и шпротами.

Печенье из огуречного рассола

Огуречный рассол

Растительное масло

Мука

На стакан огуречного рассола берем одну треть стакана растительного масла и два стакана муки. Замешиваем пластичное тесто, затем раскатываем и вырезаем печенье с помощью любой формы, выпекаем в духовке 10-15 минут при температуре 200 градусов.

А вы готовили что-то по рецепту "слепила из того, что было"?