5 простых рецептов, которые помогли выжить девяностые(2)
Сухарница
- Сухари
- Кипяток
- Соль
- Перец
- Майонез
Сухари заливаем кипятком, добавляем соль, перец по вкусу и ложку майонеза. Это блюдо можно назвать предшественником лапши быстрого приготовления.
Суп из кубиков
- Бульонный кубик
- Вермишель
- Зелень
Самыми популярными были кубики со вкусом курицы и грибов, а вот "говядину" покупали реже. Готовился такой суп элементарно: в кипящую воду бросаем кубик, ждем когда растворится, затем засыпаем вермишель “паутинку” или “звездочку”, добавляем зелень, если есть, и через три минуты снимаем с огня.
Капустный салат
- Капуста белокочанная
- Лук репчатый
- Соль
- Перец
- Уксус
- Растительное масло
Пропорции примерно такие: на 500 граммов капусты понадобится одна небольшая луковица. Сначала режем лук, заливаем кипятком и оставляем на 30 минут, чтобы убрать горечь. Если горчинка не смущает, пропускаем этот этап. Затем режем капусту, смешиваем с луком, добавляем соль, перец по вкусу, заправляем двумя столовыми ложками растительного масла и чайной ложкой уксуса.
Ржаные гренки
- Ржаной хлеб
- Чеснок
- Яйцо
- Майонез
- Растительное масло для жарки
Любимый бутерброд: ржаной хлеб режем на треугольники, обжариваем на масле, затем натираем чесноком. Мелко режем яйцо, смешиваем с майонезом и намазываем на слегка остывшие гренки. Летом можно добавить свежий лучок с огорода. Съедать желательно сразу. Также существовал праздничный вариант этого бутерброда с соленым огурчиком и шпротами.
Печенье из огуречного рассола
- Огуречный рассол
- Растительное масло
- Мука
На стакан огуречного рассола берем одну треть стакана растительного масла и два стакана муки. Замешиваем пластичное тесто, затем раскатываем и вырезаем печенье с помощью любой формы, выпекаем в духовке 10-15 минут при температуре 200 градусов.
А вы готовили что-то по рецепту "слепила из того, что было"?