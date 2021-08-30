Разное
30.08.2021, 14:27

Легкие продукты для сжигания жира — миф! Диетолог уничтожает надежду

 
Photo by Katie Smith on Unsplash
Принято считать, что для похудения стоит ограничивать себя лишь в явно вредных продуктах: выпечке, сладостях, жареном мясе и так далее. Из-за отказа от всего этого люди начинают налегать на “полезности” вроде орехов, авокадо, оливкового масла, йогурта и прочего. Диетолог Энкарни Перес вызвался развеять мифы о “легких” продуктах для избавления от лишних килограммов. Об этом пишет 5-tv со ссылкой на Lavanguardia.

По словам эксперта, распространенной ошибкой многих людей, желающих сбросить вес, является употребление “легкого” салата с авокадо, приправленного оливковым маслом, в который добавляют грецкие орехи, яйца, тунец.

“В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть”, — утверждает специалист в области питания.

Энкарни Перес уверен, что худеющим людям следует употреблять некоторые полезные продукты в умеренных количествах и осторожно их комбинировать.

“Злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого”, — сказал диетолог.

Он также призвал худеющих отказаться от не насыщающих продуктов вроде алкоголя, колбасных изделий, йогуртов, вяленых сыров и другого. Альтернативой всему этому может быть полезный перекус — морковка, яблоко, банан, сухофрукты или тарелка с овсяными хлопьями, заправленная натуральным йогуртом.

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