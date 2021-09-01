Выявлен опасный эффект от “безопасного” бокала алкоголя в день

Исследователи из США выяснили, что потребление даже бокала алкоголя в день может повысить у человек риск развития фибрилляции предсердий.

Участниками исследования стали 100 добровольцев со средним возрастом 64 года, у которых выявили фибрилляцию предсердий — наиболее распространенную форму аритмии. В среднем в течение четырех недель они потребляли по крайней мере один бокал алкоголя в сутки. Каждый из них носил с собой электрокардиограф и включал его при каждом потреблении спиртного, а также непрерывно работающий датчик для измерения концентрации алкоголя. Кроме того, у участников исследования периодически брали образцы крови.

Выяснилось, что вероятность того, что каждому эпизоду фибрилляции предсердий в прошедшие четыре часа предшествовал один бокал алкоголя, была выше два раза, а двух или больше — в три раза. Высокое содержание алкоголя в крови также повышало эту опасность.

При этом специалисты признают, что участники исследования могли забывать или стесняться включать электрокардиографы.