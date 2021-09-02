ФОТО | Как две капли воды: Будущий президент Алар Карис невероятно похож на нынешнего президента Латвии

Избранный вчера президентом Алар Карис невероятно похож на президента Латвии Эгилса Левитса. Возраст обоих мужчин примерно одинаковый. Карису сейчас 63 года, а Левитсу 66 лет.

Эгилс Ионович Левитс (род. 30 июня 1955 года) — латвийский политический и государственный деятель, президент Латвии с 8 июля 2019 года. Почётный доктор Академии наук Латвии. Автор многих научных публикаций.

Алар Карис (род. 26 марта 1958) — эстонский учёный и государственный деятель. С 2003 по 2007 год ректор Эстонского университета естественных наук, с 2007 по 2012 — ректор Тартуского университета. Государственный контролёр Эстонии (2013—2018). С 2017 года — директор Эстонского национального музея. 31 августа 2021 года был избран Президентом Эстонии.