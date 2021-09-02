Польза и вред бананов: мнение диетолога

“В бананах содержится калорий примерно 70-80 на 100 грамм. Для сравнения, у яблок 56 калорий на 100 грамм, у апельсинов где-то 50-52”, — сказал эксперт.

По словам Гинзбурга, утверждение, что бананы помогают справиться с бессонницей, довольно неоднозначное. Он отметил, что есть продукты, которые способствуют выработке серотонина, мелатонина, однако эффективность этого очень условна. “Мне кажется, бессонница — вещь вторичная, ситуативная, то есть если у человека, например, невыплаченный кредит или проблемы с семьей, то вряд ли ему банан поможет”, — подчеркнул он.

Основная польза бананов заключается в содержании нерастворимых пищевых волокон, к которым относятся целлюлоза и клетчатка, сказал диетолог. Они помогают регулировать уровень сахара в крови, а также способствуют нормальной работе кишечника. При этом Гинзбург подчеркнул, что говорить о бананах, как о некой панацее, не стоит, так как эти волокна содержатся во всех фруктах и овощах.