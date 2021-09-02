Блогерша из Кабула в слезах записала прощальное видео и через несколько часов погибла в аэропорту

20-летняя Наджма Садеки училась на последнем курсе журналистики в университете Кабула и успешно развивала блогерскую карьеру. Девушка вместе с подругами вела канал о жизни молодёжи в Афганистане, показывая яркие улицы, рассказывая о традициях и обычаях своего народа. Но в последнем видео ей пришлось попрощаться с подписчиками, потому что она, как и другие публичные личности, осталась без работы из-за захватившего власть в стране “Талибана”.

“Раз мы не можем теперь выходить из дома и показывать для вас Афганистан, мы решили записать последнее видео и попрощаться с вами. Жизнь в Кабуле стала очень сложной, особенно для тех, кто привык быть свободным и счастливым. Хотела бы я проснуться от этого кошмара и понять, что всё это неправда. Но нет, теперь это наша новая жизнь”, — сказала Наджма Садеки.

В консервативной стране от профессии блогерши даже её родственники были не в восторге, оборвав с ней связь. Но потом девушке стали поступать угрозы из-за того, что она показывала своё лицо широкой публике. Наджма поняла, что при новой власти лучше бежать из страны, поэтому и отправилась в аэропорт Кабула. Американским военным она предоставила доказательства, что ей опасно находиться на родине, но её не стали слушать, пишет Daily Mail.

Спустя несколько часов после публикации последнего видео Наджма погибла во время теракта в аэропорту вместе со своими братом и сестрой, которые приехали её проводить. Всего во время взрыва погибло около 170 человек. Позже другая сестра девушки — Фрешта — призналась, что Наджма надеялась сбежать из страны и продолжить журналистскую карьеру. Блогерша хотела рассказывать о жизни беженцев Афганистана, но не смогла вырваться живой.