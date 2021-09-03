Психологи назвали слово, которое способно разрушить любые отношения

По мнению экспертов по отношениям, к категории подобных лексем относится слово “должен”.

Клинический психолог Натали Файнгуд-Голдберг объясняет: “Причина проблематичности слова “должен” заключается в том, что оно похоже на тыканье пальцем. Оно побуждает все высказывание звучать в критичном и претенциозном тоне. Такое поведение неизменно побуждает партнера чувствовать, что вы нападаете на него”.

По словам клинического психолога Карлы Мэнли, отношения приносят радость, когда партнеры способны на откровенность друг с другом. Слово же “должен” побуждает партнеров закрываться и изолироваться друг от друга.

Другой эксперт по отношениям, Дарси Браун, утверждает, что слово “должен” воспринимается второй половинкой как претензия в духе “Я знаю все лучше тебя”. А когда отношения превращаются в борьбу за власть, ничего хорошего их не ожидает.

Будьте уважительны к вашему партнеру и пользуйтесь приемами экологичной коммуникации. Только так можно сохранить отношения на уровне.