"Хочется вакцинироваться, но страх пересиливает". Почему в Маарду такой низкий процент привитых от коронавируса?(27)
Мы оказались на маардуских улицах в разгар рабочего дня, надеясь встретить больше прохожих пенсионного возраста, поскольку именно они наиболее уязвимы в эпоху пандемии. Но и среди старшего поколения, как и среди молодых, нет никакого единодушия в вопросе вакцинации. Хотя оппозиционный депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко считает: интерес у людей к тому, чтобы привиться, есть, и когда в Маарду приезжал вакцинационный автобус, туда выстраивались очереди, но вот в работе семейных врачей, по его мнению, есть какой-то сбой. “Если анализировать, в чем же причина, конечно же здесь может быть какое-то скептическое отношение части жителей вообще к этой ситуации, которая сложилась с коронавирусом на протяжении последних лет. Но, что здесь нужно отметить, люди зачастую просто не имеют адекватной, нормальной информации об обстановке как и где можно пройти вакцинацию, каким образом организован процесс и так далее”, - говорит он.
У других жителей города чувствовалась и усталость от темы коронавируса, люди запутались в информации, которая льется на них из самых разных и не всегда авторитетных источников. Впрочем, были и те, кто четко и лаконично смог выразить свою точку зрения, и уже давно определился, на какой находится стороне - антипрививочников или сторонников вакцинации.
“Уже нет вариантов - надо вакцинироваться”, — сказал сторонник вакцинации.
“Я сама не решусь. И так болею, думаю, может еще хуже будет”, — поделилась своими опасениями жительница Маарду.
Посмотрев видео, вы сможете составить собственное мнение и ответить все-таки для себя на вопрос: почему же в Маарду менее охотно, чем в других городах, люди идут на вакцинацию.