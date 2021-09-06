"Хочется вакцинироваться, но страх пересиливает". Почему в Маарду такой низкий процент привитых от коронавируса?

Мы оказались на маардуских улицах в разгар рабочего дня, надеясь встретить больше прохожих пенсионного возраста, поскольку именно они наиболее уязвимы в эпоху пандемии. Но и среди старшего поколения, как и среди молодых, нет никакого единодушия в вопросе вакцинации. Хотя оппозиционный депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко считает: интерес у людей к тому, чтобы привиться, есть, и когда в Маарду приезжал вакцинационный автобус, туда выстраивались очереди, но вот в работе семейных врачей, по его мнению, есть какой-то сбой. “Если анализировать, в чем же причина, конечно же здесь может быть какое-то скептическое отношение части жителей вообще к этой ситуации, которая сложилась с коронавирусом на протяжении последних лет. Но, что здесь нужно отметить, люди зачастую просто не имеют адекватной, нормальной информации об обстановке как и где можно пройти вакцинацию, каким образом организован процесс и так далее”, - говорит он.