"Не нравится наша система здравоохранения": Плюс-сайз модель Виктория Скрынник о безразличных врачах, феминизме и бодипозитиве

Отрывки из интервью:

Про феминизм

“Я помню ситуацию, когда была открыта кабина пилота и там была женщина. Мой пассажир справа испугался. Для меня эта ситуация неприкольная, мне не нравится! Ну почему женщина не может быть пилотом? Да может быть она пилотом!”

Про бодипозитив

“Бодипозитив — это не только про вес. Бодипозитив — это про то, что любое тело прекрасно: с витилиго, с веснушками, с короткими волосами, без волос, с длинными волосами, с волосами на ногах, без волос на ногах — неважно!”

Недовольство системой здравоохранения

“Ну очень много денег у меня уходит на платную медицину. Просто даже какие-то базовые вещи. И мне 25 и у меня нет пока каких-то больших проблем, а я не знаю, что будет дальше, когда реально ломаться начнешь. Потому что эти очереди по 3-4 месяца…”



В новом видеоподкасте “Вам слово” участвуют эстонские блогеры, интересные личности и профессионалы своего дела. Они не боятся высказывать свое мнение и несут за него ответственность. Блогеры выйдут из своего виртуального пространства и будут отвечать на прямые вопросы в реальном времени, а также выполнять веселые задания. Приятного просмотра!

