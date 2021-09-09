Шотландия пытается перейти на 4-х дневную рабочую неделю

План по постепенному ограничению количества рабочего времени был в программе победившей на последних выборах Шотландской национальной партии. При этом, по результатам опросов, почти 90% работающих шотландцев одобрили реформу.

По информации издания, предприятиям, в которых рабочая неделя ограничится четырьмя днями, выплатят £10 млн. Официальные лица заверили, что несмотря на то, что количество рабочего времени сократится, заработная плата рабочих сохранится на прежнем уровне. При этом, какие именно предприятия и сектора экономики будут задействованы в эксперименте, пока не сообщается.