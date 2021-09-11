11.09.2021, 14:53
Нарколог напомнил, чем опасно пиво для мужчин(13)
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Нарколог Евгений Брюн рассказал, по каким причинам мужчинам опасно употреблять пиво. Об этом он сообщил телеканалу “Москва 24”.
Специалист напомнил, что употребление алкогольных напитков негативно сказывается на здоровье как женщин, так и мужчин. Причем у женщин обычно наблюдается большая степень склонности к пагубной привычке. Для мужчин же пиво опасно тем, что в его состав входит фермент, схожий по своей структуре с эстрогеном — женским гормоном.
Одним из последствий избытка эстрогена в мужском организме выступает гинекомастия — явление, при котором в области груди разрастание жировой клетчатки происходит по женскому типу. Кроме того, баланс гормонов оказывает прямое влияние на либидо и репродуктивные функции.