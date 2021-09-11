Нарколог напомнил, чем опасно пиво для мужчин

Специалист напомнил, что употребление алкогольных напитков негативно сказывается на здоровье как женщин, так и мужчин. Причем у женщин обычно наблюдается большая степень склонности к пагубной привычке. Для мужчин же пиво опасно тем, что в его состав входит фермент, схожий по своей структуре с эстрогеном — женским гормоном.