Блогер обнаружил “НЛО” на спутниковых снимках Арктики

База находится на острове Земля Александры на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Структура здания напоминает трехлучевую звезду, к нижней части которой присоединены три стручкообразные ответвления с “капсулами” на концах.

“Эти “капсулы” напомнили мне о неопознанных летающих объектах “Тик-Так”, которые видели Военно-морские силы [США]. У них были такие же форма и белый цвет… Белые “Тик-Так”, находящиеся на вершине Земли в Северном Ледовитом океане, где никого нет”, — порассуждал автор ролика.

MrMBB333 предположил, что эти “капсулы” могут приземляться и перезаряжаться. Он сравнил треугольное основание здания с зарядной станцией для летательных аппаратов.

“Может быть, штука в центре — это какой-то летательный аппарат, а эти “капсулы” являются компонентами для зарядки. Или, наоборот, это компонент для зарядки этих “капсул“”, — неуверенно сказал блогер. Его почти не смутили здания очевидно земной конструкции в непосредственной близости от “летательного аппарата”.

Загадку раскрыли журналисты. Закончив смеяться, они пояснили, что мужчина обнаружил спутниковые снимки российской военной базы “Арктический трилистник”. “Штукой в центре” оказалось основное здание административно-жилого комплекса, а “капсулами” — лазарет, столовая и кабинеты командования.