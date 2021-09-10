Оргазм как средство от насморка: объявлены лауреаты Шнобелевской премии

Премию в области экономики оргкомитет вручил Павло Блаватскому из бизнес-школы Монпелье, выявившему связь степени ожирения политиков с уровнем взяточничества на примере постсоветских стран. Обладателями Шнобелевской премии мира стали три исследователя из США, показавшие, что борода появилась у мужчин как средство защиты от ударов в лицо.

Шнобелевскую премию в номинации “Биология” получила шведская ученая Сюзанна Шотц за исследования различных вариантов звуков, издаваемых домашними кошками в ответ на изменение интонации людей.

Лауреатами Шнобелевской премии в области экологии стали ученые из Испании и Ирана, изучившие бактериом найденных на улицах Франции, Испании, Греции, Турции и Сингапура жвачек. Работа позволяет оценить, как долго выживают “на улице” бактерии ротовой полости, отмечают исследователи. В “химической” номинации победителями стали немецкие ученые, с помощью масс-спектрометрии, показавшие взаимосвязь между возрастными ограничениями фильмов и химическим составом воздуха в залах кинотеатров.

Премию в области медицины получили исследователи из Гейдельбергского университета, которые доказали эффективность оргазма в качестве средства от насморка.

“Шнобелиатами” в области физики стали ученые из Италии, Тайваня и США. В экспериментах и моделировании с помощью уравнений газовой динамики они выяснили, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом постоянно. Исследователи из Японии, Швейцарии и Италии получили награду в области кинетики за свою работу, в которой они выясняют причины столкновения пешеходов.

Лауреатами Шнобелевской премии по энтомологии стали американские специалисты, разработавшие метод уничтожения тараканов на подводных лодках с помощью дихлорофоса. “Шнобелевку” в номинации “Транспорт” получила группа исследователей, проанализировавших влияние транспортировки носорогов верх ногами на их организм.