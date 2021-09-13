Наконец-то! В Беларуси установили памятник картошке

Памятник представляет собой корзину с картофелем, поставленную на высокий камень-постамент, на котором написано, что в стране картофель появился еще в XVII веке.

Пользователи “ВКонтакте” принялись шутить над формой памятника и высказывать свои ассоциации с ним. Например, один из комментаторов заявил, что ему скульптура напоминает фантастический летательный аппарат пепелац из кинофильма “Кин-дза-дза!”. Другой юзер заметил сходство с ночным горшком. Еще один участник сообщества спросил, видел ли когда-нибудь этот “художник” корзину картошки. А другой предположил, что “видимо, она уже гнилая и слиплась”. При этом одна из пользовательниц заметила, что “только камень зря изуродовали”.