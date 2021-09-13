Разное
13.09.2021, 12:30

Наконец-то! В Беларуси установили памятник картошке

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фото: Зеркало
В Узденском районе Беларуси установили памятник картошке. Об этом сообщает созданный журналистами издания Tut.by портал Zerkalo. У пользователей Сети скульптура вызвала неоднозначную реакцию.

Памятник представляет собой корзину с картофелем, поставленную на высокий камень-постамент, на котором написано, что в стране картофель появился еще в XVII веке.

Пользователи “ВКонтакте” принялись шутить над формой памятника и высказывать свои ассоциации с ним. Например, один из комментаторов заявил, что ему скульптура напоминает фантастический летательный аппарат пепелац из кинофильма “Кин-дза-дза!”. Другой юзер заметил сходство с ночным горшком. Еще один участник сообщества спросил, видел ли когда-нибудь этот “художник” корзину картошки. А другой предположил, что “видимо, она уже гнилая и слиплась”. При этом одна из пользовательниц заметила, что “только камень зря изуродовали”.

Ну а еще один напомнил о памятнике спасателю, установленном полтора года назад в Любани. И действительно: уж лучше картошка...

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