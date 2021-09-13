Астрологи и нумерологи определили, кому категорически нельзя пить алкоголь

Астрологи считают, что знак Зодиака может помочь определить склонность человека к алкоголизму и расположили знаки в порядке ослабления тяги к алкоголю (т.е. чем выше знак, тем выше вероятность напиться).

1 место — Скорпион

Представители этого знака, несмотря на внешнюю силу, внутри очень чувствительны и ранимы. Демонстрировать свою слабость окружающим они опасаются. Поэтому предпочитают “заливать” свои проблемы в одиночестве. Интересно, что, дойдя до самого дна, превратившись в настоящего алкоголика, Скорпионы в конечном итоге чаще всего выбираются из ужасного положения. Все дело в их любви к тотальному контролю над своей жизнью.

2 место — Рыбы

Люди этого знака зодиака постоянно погружены в себя и среди них много тех, кто любит выпить в одиночестве. Спастись от алкоголизма и саморазрушения обычно помогает длительное восстановление в реабилитационных центрах. Близким Рыб рекомендуют как можно чаще интересоваться их делами и не оставлять в одиночестве.

3 место — Близнецы

Вообще-то пьяных представителей этого знака весьма сложно отличить от трезвых. И в том и в другом состоянии они могут вести себя отлично от общепринятых норм и творить невероятные вещи. Дабы Близнецы не стали настоящими алкоголиками, их родственникам придется найти для них новое увлечение, чтобы те окунулись в него с головой.

4 место — Овен

Они пьют все подряд и абсолютно не знают меры. В компании нетрезвый Овен ведет себя агрессивно и почти каждый раз ввязывается в драки. Ни в коем случае нельзя давить на этого упрямца в вопросах отказа от алкоголя. Чтобы помочь Овну избавиться от пагубной привычки стоит действовать только хитростью.

5 место — Стрелец

Представители этого знака пьют исключительно веселья ради. Стрельцы обожают, когда алкоголь льется рекой. Иногда, во время вечеринки они могут устроить небольшой скандал. Однако главный плюс Стрельцов в том, что они практически никогда не становятся заядлыми алкоголиками. Чтобы отвлечь их от пагубной привычки, достаточно отправить их в путешествие.

6 место — Телец