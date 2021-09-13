13.09.2021, 13:46
Отличный загар! Эстонская фитнес-блогерша оголила грудь и показала свою сексуальную фигуру(18)
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Персональный тренер из Эстонии Кайса Кууснымм сейчас отдыхает с мужем в Тайланде. Периодически девушка подогревает свой Инстаграм откровенным контентом. На этот раз Кайса выставила фотографию топлесс.
"Вы всегда получаете то, с чем согласны, а не то, что заслуживаете.
Желайте большего! Вы заслуживаете гораздо большего!
Совершенно нормально сказать: “Извините, но эта ситуация меня не устраивает”. Вежливость? Делая себе хуже? Вы издеваетесь?
Ты самый лучший и самый ценный для себя в своей жизни", — подписала пост Кайса.