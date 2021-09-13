Отличный загар! Эстонская фитнес-блогерша оголила грудь и показала свою сексуальную фигуру

"Вы всегда получаете то, с чем согласны, а не то, что заслуживаете.

Желайте большего! Вы заслуживаете гораздо большего!

Совершенно нормально сказать: “Извините, но эта ситуация меня не устраивает”. Вежливость? Делая себе хуже? Вы издеваетесь?

Ты самый лучший и самый ценный для себя в своей жизни", — подписала пост Кайса.