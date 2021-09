Cоленые огурцы, бургер со шпротами и нож-бабочка: В McDonald's появится Sad Meal от Томми Кэша

Томми Кэш — личность неординарная, но этим и привлекательная. На прошлой неделе музыкант принял участие в коллаборации года: записал фит с не менее экстравагантными Little Big и Оливером Три. Артисты представили не на суд, а на радость публике трек Turn It Up, а следом “добили” клипом, снятым в лучших традициях представителей мира музыки. На этом сюрпризы от Кэша не закончились, исполнитель повысил уровень и “вписался” в коллаборацию века с сетью быстрого питания “Макдоналдс”, передает srsly