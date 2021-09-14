Cоленые огурцы, бургер со шпротами и нож-бабочка: В McDonald's появится Sad Meal от Томми Кэша

В инстаграм-аккаунте музыканта появилась фотография в стиле семейки Аддамс, образ Томми на ней сильно напоминает Гомеса, только с длинными волосами и не на шутку схуднувшего. На столе перед Кэшем стоит поднос с продуктами из сети быстрого питания, а в руках надувной шар черного цвета с фирменной буквой “М”. Догадаться, что происходит, несложно: артист предлагает свою интерпретацию обеда в “Макдоналдсе” — Sad Meal. Тем, кого упадническое настроение вдохновляет, предлагается необычный бургер, состоящий из ломтиков ржаного хлеба со шпротами и салом, соленые огурцы вместо картошки фри, фраппе, по цвету напоминающий кровавый коктейль, и какая-то прозрачная жидкость в форме для соуса, на крышке которой написано: “Я ненавижу это”.

Пессимистический обед будет упакован в классическую коробку от Happy Meal, но с другим дизайном. На фотографии в инстаграме у Кэша можно разглядеть минималистичный черный контейнер с улыбкой наоборот и бокс в виде панельного дома, который, как и положено, навевает тоску и уныние. В качестве игрушки, которая обычно идет в подарок к детскому заказу, Томми приложил брендированный нож-бабочку. Маленьким посетителям такой вариант перекуса, конечно, не подойдет, но привлечь внимание познавших все тяготы жизни взрослых может.



Авторский обед от Томми Кэша воодушевил по меньшей мере более 27 тыс. человек: именно столько комментариев под постом музыканта. Это важно, потому что вчера представители “Макдоналдс” сообщили, что выпустят набор только в том случае, если инициатива артиста наберет 15 тыс. комментов. Цель была достигнута всего за час, но заказать Sad Meal в ближайшее время не получится. В сторис Томми объявил, что набор появится в сети быстрого питания только осенью 2022 года.

