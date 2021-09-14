14.09.2021, 15:30
Исполнительница хита "Валера" не против спеть дуэтом с Дарьей Карпиной для ее мужа
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Певица Афродита, известная в футбольном сообществе хитом “Валера”, в интервью tele-sport.ru призналась, что популярность среди болельщиков стала для нее приятной неожиданностью, и выразила желание познакомиться с главным тренером сборной России.
По словам певыцы, она еще не знакома с Валерием Карпиным, но очень бы хотела: “Конечно, это было бы крайне интересно. Кстати, однажды меня приглашали в магазин “Спартака”, я там фотографировалась на фоне картины с ним, примерила майки, шарфы, спела вместе с болельщиками “Валеру”. Очень понравилось”.
Также певица была бы непротив спеть с женой Валерия: “Почему нет? Я не против рассмотреть такую возможность, если бы мы были лично знакомы. Хотя прикольнее было бы ей самой спеть для него”.