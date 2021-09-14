Исполнительница хита "Валера" не против спеть дуэтом с Дарьей Карпиной для ее мужа

По словам певыцы, она еще не знакома с Валерием Карпиным, но очень бы хотела: “Конечно, это было бы крайне интересно. Кстати, однажды меня приглашали в магазин “Спартака”, я там фотографировалась на фоне картины с ним, примерила майки, шарфы, спела вместе с болельщиками “Валеру”. Очень понравилось”.