Как длительность сна влияет на продолжительность жизни

Поддержание здорового образа жизни, включая сбалансированную диету, имеет решающее значение для продления вашей жизни. Вы также можете увеличить продолжительность своей жизни, регулярно выполняя физические упражнения. По данным Национальной службы здравоохранения, это “чудодейственное лекарство”, которого мы все ждали.

Небольшие изменения в диете или образе жизни могут помочь увеличить продолжительность жизни и избежать ранней смерти. Но еще один аспект, который имеет решающее значение для вашего здоровья, — это режим сна.

Сон абсолютно необходим для общего функционирования вашего тела. Когда мы спим, это дает телу и мозгу возможность восстановиться. Если вы не высыпаетесь, у вас может быть более слабая иммунная система, предупреждают американские оздоровительные центры Canyon Ranch. Каждый должен стараться спать не менее семи часов каждую ночь.

“Прискорбно, что мы не можем пить из легендарного фонтана молодости, но хорошая новость заключается в том, что большинство из нас рождаются с хорошим шансом прожить долгую жизнь”, — говорится в нем. “Небольшие изменения в образе жизни могут показаться не такими уж значительными, но они приносят большую пользу. Хороший ночной сон может помочь снизить стресс, поддерживать здоровый вес и дать вам энергию на предстоящий день. Старайтесь проводить как минимум семь часов в сутки. Когда вы спите достаточно, ваше тело восстанавливает и регенерирует свои ткани и укрепляет вашу иммунную систему”.

Важно соблюдать регулярные часы сна, так как это программирует мозг и внутренние часы тела, чтобы они привыкли к установленному распорядку дня.