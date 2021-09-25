4 группы продуктов, ускоряющих старение

Гусь утки не слаще

Старение связано с развитием возраст-ассоциированных заболеваний. Прежде всего это сердечно-сосудистые, онкологические, катаракта. Для их профилактики нужно ограничивать насыщенные животные жиры в рационе. Они содержатся в говядине, баранине, свинине. В свинине больше ненасыщенных жирных кислот, но и насыщенных тоже немало. Из красного мяса можно рекомендовать 2–3 раза в неделю постную телятину, говядину, ягнятину и баранину. Из птицы ограничивается утка и гусь, предпочтительнее курица и индейка без кожи. Допускается мясо кролика, конина (жирные кислоты омега-3), полезна оленина (много витаминов группы В), которая популярна у северных народов. К тому же при жарке мясо, рыба впитывают количество жира, равное 50% от своего веса. Плюс к тому жир при высокой температуре окисляется, становится более канцерогенным. Если очень хочется жареного, то лучше сначала отварить кусок мяса, а потом слегка обжарить в растительном масле.

Молочный жир тоже содержит много насыщенных жирных кислот, его желательно ограничивать: 1,5% в кефире и молоке, 5% в твороге, 10% в сметане.

Трансизомеры жирных кислот есть в жареных продуктах, печенье, чипсах, пирогах, маргаринах, другой продукции. Содержание трансжиров на упаковке обычно обозначается фразой “частично гидрогенизированный растительный жир”. С 2018 г. производители обязаны указывать их в жировых продуктах, оно не может превышать 2%.

Исключение — рыбий жир. Его ограничивать не нужно. Особенно жир рыб, где много омега-3 жирных кислот: сельдь, иваси, скумбрия, сардины, тунец, лосось. Её нужно включать в рацион минимум 2 раза в неделю. Рыба хороша ещё и тем, что в ней содержится витамин D (большинство населения РФ испытывает его нехватку).

Насолил… здоровью

Самое распространённое заболевание среди тех, что вызваны нездоровым питанием, — это гипертония. Она же занимает первое место и среди сердечно-сосудистых патологий. Чаще всего к гипертонии ведёт избыточное потребление соли и лишний вес.