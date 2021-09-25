Что предсказал Нострадамус на 2022 год. Спойлер: ничего хорошего

Робот VS человек

Как ни странно, Нострадамус еще в далеком XVI веке знал о разработке искусственного интеллекта, машин, которые по силе и развитости в разы превзойдут обычных людей. Он предупреждал: 2022 год — переломный. “Детища” ученых могут выйти из-под контроля и начать убивать своих создателей. А затем и всех, кто попадется им на пути. Привет, Терминатор!

Смертельная атака

По мнению Нострадамуса, 2022 год может в принципе оказаться губительным для человечества. Например, велики шансы, что власти одной из ядерных держав захотят поэкспериментировать с опасным оружием и все-таки нажмут “красную кнопку”. В записках алхимика говорилось, в частности, о трагедии близ острова Менорка в Средиземном море. Он не очень далек от Испании, Франции и Италии.

Нострадамус предполагал, что ядерная бомба поспособствует резкому изменению климата на Земле. О массовом вымирании людей в результате взрыва тоже не стоит забывать.

Прорицатель считал, что Земля также может подвергнуться мощнейшей атаке из космоса. В его записках речь шла об “астероидном дожде”. Нострадамус полагал, что один из огромных камней может упасть в море или океан и вызвать мощное цунами.

Кроме того, алхимик опасался, что в 2022 году Францию и еще несколько стран накроет бешеный ураган. В результате могут погибнуть миллионы людей. Нострадамус также писал о массовом голоде по всем миру.

Крах валюты

Нострадамус считал, что в 2022 году в патовой ситуации окажутся и США. Все дело в том, что доллар не выдержит нагрузки и рухнет, а с ним канет в лету и хваленая “непоколебимая” американская экономика. Если верить алхимику, вкладываться стоит в ценные металлы. Например, в серебро.

Ложка меда