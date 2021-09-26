Диета для пожилых: что ставить на стол, чтобы снизить риск деменции

В рамках нового исследования, которое было представлено в Journal of Alzheimer’s Disease, ученые установили, что применение диеты MIND в более позднем возрасте улучшает когнитивные функции. Ученые проследили за 569 участниками, которые каждый год проходили тестирование на когнитивные тесты и анализы на наличие бляшек в мозгу. Начиная с 2004 года, участники заполняли пищевые анкеты, указывая как часто они употребляли продукты, упомянутые в перечне. Используя эти ответы, исследователи дали каждому участнику оценку диеты, насколько она была близка к MIND.

“Мы обнаружили, что более высокий показатель диеты MIND был связан с улучшением памяти и навыков мышления независимо от патологии болезни Альцгеймера и других распространенных возрастных патологий головного мозга. Похоже, что диета обладает защитными свойствами и может способствовать когнитивной устойчивости у пожилых людей”, — рассказывает доктор Клодиан Дхана, главный автор исследования.

Что и как есть на MIND-диете?

Четких рекомендаций, касающихся размера порций и сочетания продуктов, нет, однако есть список продуктов, которые считаются особенно полезными для мозга, — пишет Cosmo.

Листовые овощи — шпинат, кейл, айсберг, руккола, петрушка и многое другое. Они должны быть в рационе каждый день. Добавляй их в салат, супы, сендвичи и смузи.

Некрахмалистые овощи. Все остальные овощи, особенно те, которые содержат мало крахмала и много клетчатки, тоже обязательно должны быть в рационе. Они содержат много витаминов и микроэлементов, мало калорий, а также клетчатку, которая дает чувство насыщения надолго. Есть овощи нужно каждый день.

Ягоды. Съедай порцию ягод хотя бы пару раз в неделю. Клубника, голубика, черника, малина и многое другое — большинство ягод содержат антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами. Это препятствует преждевременному старению организма в целом и клеток головного мозга в частности.

Орехи. Ешь орехи 4–5 раз в неделю — это источник белка, клетчатки и витаминов, которые важны для работы мозга.