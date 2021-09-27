27.09.2021, 15:30
Велосипедист “нарисовал” на карте обложку альбома группы Nirvana(1)
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45-летний австралийский велосипедист Питер Стоукс с помощью GPS-трекера нарисовал на карте города Аделаида обложку альбома “Nevermind” группы Nirvana. Поездку длиной в 150 километров он посвятил 30-летней годовщине культового альбома, сообщает The Guardian.
Заезд на односкоростном велосипеде занял у Стоукса примерно восемь часов. Маршрут велосипедиста вырисовывался в приложении для отслеживания активности спортсменов. В конечном итоге у австралийца получилось изображение голого мальчика и банкноты, как на обложке “Nevermind”. Причем что это именно мальчик и именно голый, очень хорошо заметно.