Велосипедист “нарисовал” на карте обложку альбома группы Nirvana

Заезд на односкоростном велосипеде занял у Стоукса примерно восемь часов. Маршрут велосипедиста вырисовывался в приложении для отслеживания активности спортсменов. В конечном итоге у австралийца получилось изображение голого мальчика и банкноты, как на обложке “Nevermind”. Причем что это именно мальчик и именно голый, очень хорошо заметно.