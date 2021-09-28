Вкусное лакомство поможет в борьбе с гипертонией

Высокое кровяное давление редко имеет заметные симптомы. Однако при отсутствии лечения увеличивается риск серьезных проблем, таких как сердечные приступы и инсульты.

Различные факторы риска могут быть причиной гипертонии:

Диета

Возраст

Пол

Генетика

Ожирение

Бездействие

Даже при отсутствии симптомов высокое кровяное давление может вызвать серьезное повреждение кровеносных сосудов и органов.

Один из способов контролировать давление естественным образом — изменить свой рацион и включить в него продукты, положительно влияющие на ваше кровяное давление, а также знать, от каких продуктов следует избегать.

Сладкие ягоды, особенно черника, богата натуральными соединениями, известными как флавоноиды.

Исследование показало, что потребляя соединения, найденные в ягодах может понизить кровяное давление и предотвратить гипертонию. Чернику, малину и клубнику легко добавить в свой рацион, а также можно употреблять с другими продуктами. Один из способов легко добавить их в свой рацион — это каши или десерт.

Отдельное исследование, опубликованное The Journals of Gerontology, показало, что ежедневное употребление чашки черники может помочь снизить кровяное давление.

Исследователи набрали 40 здоровых мужчин и случайным образом дали им напиток, содержащий 200 граммов цельной черники. Команда также контролировала артериальное давление мужчин, а также опосредованное потоком расширение плечевой артерии в их плечах.

Авторы обнаружили, что опосредованное потоком расширение улучшилось примерно на 2% в течение двух часов после употребления черничного напитка, и эффект был устойчивым после одного месяца ежедневного употребления.