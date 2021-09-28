28.09.2021, 18:00
ФОТО | Коллажи художника, который смешивает Голливудское и советское кино(4)
screenshot - Instagram
Советское и голливудское кино — это две абсолютно разные вещи, которые вместе не встречаются нигде, кроме как в работах художника с ником klodmande. Получается у него настолько хорошо, что кажется, будто герои “Джентльменов удачи” всегда были в “Крёстном отце”. А оборотень из “Сумерек” так и был в кадрах из “Собачьего сердца”, — умиляется Twizz. Мы о нем уже писали, но с тех пор появились новые работы.
“Джентльмены удачи” + “Турист”
"Крестный отец" + "Кавказская пленница"
Александр Баширов и "Великий Гэтсби"
"Афоня" + "Механик"
"Леон" + "Приключения Буратино"
Хогвартс переехал
"Темный рыцарь" + "Джентльмены удачи"
"Ромео и Джульетта" + "Джентльмены удачи"
Эти и другие работы художника можно увидеть у него в Инстаграм.