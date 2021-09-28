Юмор
28.09.2021, 18:00

ФОТО | Коллажи художника, который смешивает Голливудское и советское кино

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screenshot - Instagram
Советское и голливудское кино — это две абсолютно разные вещи, которые вместе не встречаются нигде, кроме как в работах художника с ником klodmande. Получается у него настолько хорошо, что кажется, будто герои “Джентльменов удачи” всегда были в “Крёстном отце”. А оборотень из “Сумерек” так и был в кадрах из “Собачьего сердца”, — умиляется Twizz. Мы о нем уже писали, но с тех пор появились новые работы.

“Джентльмены удачи” + “Турист”

"Крестный отец" + "Кавказская пленница"

Александр Баширов и "Великий Гэтсби"

"Афоня" + "Механик"

"Леон" + "Приключения Буратино"

Хогвартс переехал

"Темный рыцарь" + "Джентльмены удачи"

"Ромео и Джульетта" + "Джентльмены удачи"

Эти и другие работы художника можно увидеть у него в Инстаграм.

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