Недолго нам осталось... Климатологи спрогнозировали будущее человечества

Эксперты создали три модели возможных климатических изменений на Земле. По одной из них человечество вымрет через 500 лет. “Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур”, — подчеркнули ученые. Они прогнозируют, что через несколько столетий часть планеты будет непригодна для проживания. Из-за уменьшения площади плодородных земель людям придется испытывать дефицит в ряде сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница и картофель, уверены исследователи.