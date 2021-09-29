29.09.2021, 10:20
Недолго нам осталось... Климатологи спрогнозировали будущее человечества(16)
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Американские и британские климатологи смоделировали вероятные сценарии глобального потепления и предсказали вымирание человечества через пять веков, результаты научной работы опубликованы в онлайн-библиотеке Wiley.
Эксперты создали три модели возможных климатических изменений на Земле. По одной из них человечество вымрет через 500 лет. “Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур”, — подчеркнули ученые. Они прогнозируют, что через несколько столетий часть планеты будет непригодна для проживания. Из-за уменьшения площади плодородных земель людям придется испытывать дефицит в ряде сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница и картофель, уверены исследователи.
Специалисты призвали страны объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением.