5 простых способов побороть тягу к сладкому

Издание Times Now Digital опубликовало несколько советов специалистов в области здорового питания, которые могут помочь лучше справляться с подобным искушением и лучше контролировать количество поедаемых сластей.

Не пропускайте приемы пищи

Постоянная сытость обеспечивает профилактику болезненного тяготения к сладким продуктам. Эксперты рекомендуют включать в рацион продукты, богатые клетчаткой и белком, чтобы избегать приступов голода, при которых резко обостряется желание съесть что-то сладенькое.

Выбирайте натуральные, здоровые подсластители

Чтобы утолить потребность рецепторов в сладком вкусе, можно есть фрукты, сухофрукты, орехи, темный шоколад.

Высыпайтесь

Недосыпание, по мнению ряда ученых, является одной из основных причин тяги к сладкому. При недосыпе повышается концентрация стрессовых гормонов, а сладкое для организма часто играет роль успокоительного “лекарства” при стрессе.

Следите за потреблением соли

Употребление слишком большого количества соленой пищи тоже может обострять тягу к сахару. Эксперты говорят, что это может быть связано с эффектом нейтрализации вкуса.

Пейте воду

Исследования показывают, что в 62% случаев люди неадекватно реагируют на сигналы жажды и голода — если их организм в реальности испытывает жажду, они могут начать перекусывать. Такая путаница объясняется эволюционными механизмами, побуждающими тело запасаться калориями на всякий случай при малейших изменениях условий существования. Чтобы предотвратить это и обуздать тягу к еде и сахару, специалисты рекомендуют регулярно пить воду.