Фан-встреча латвийского Тикток-дома в Риге прошла так успешно, что... ее пришлось быстро закончить

На встречу пришли все блогеры и друзья “Fam3House”. В их рядах были пранкер Андрей Чернуцкий ( @andrejko_epta ) со своей девушкой Катей (@ katedisney ), блогеры Вова Малышев ( @vovamalishev ), Арсений Паль ( @arsenijpaal ) и Вадим Гуйван ( @vadimguivan ). В назначенное время со всех сторон начал интенсивно приходить народ. Количество людей с каждой минутой увеличивалось и не прекращало увеличиваться, пока совсем не перегородило пешеходную и проезжую часть. В итоге муниципальная полиция в целях соблюдения безопасности и принятых ограничений была вынуждена остановить мероприятие.

@ Мы давно уже хотели сделать что-то приятное для своих подписчиков, так как все постоянно в комментариях и сообщениях просят фан-встречу. Решили это сделать пока ещё не совсем холодно и у всех хорошее настроение. Но мы даже представляли себе, что придет столько людей. По нашим подсчетам было порядка тысячи человек. Мы не хотели никому причинять неудобств и были вынуждены уже через 20 минут прекратить встречу", — рассказал сооснователь проекта “Fam3House” Роман Ноздрин.