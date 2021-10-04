Худеть смертельно опасно! В каких случаях?

Прежде всего специалист отметил, что следует отказаться от идеи сбросить лишние килограммы, употребляя жиросжигатели. Врач предупредил, что эти средства могут стать причиной тромбоэмболии, которая представляет собой закупорку тромбом важных сосудов.

К таким же последствиям может привести и резкое сокращение пищи в рационе при высокой интенсивности физических нагрузок.

“Человек изматывает себя на беговой дорожке, после чего идет в сауну, где усердно потеет. Все это приводит к резкому обезвоживанию, на фоне которого возникает гиперкоагуляция (повышенная свертываемость крови, которая лежит в основе всех сердечно-сосудистых катастроф — инфаркта, инсульта, тромбоэмболии)”, — предостерегает врач.

Кроме того, он отметил и опасность отказа или существенного сокращения употребления углеводов. По словам эксперта, такая мера провоцирует резкое понижение в крови уровня глюкозы, что, в свою очередь, становится фактором, провоцирующим головные боли, учащение сердцебиения, головокружение, слабость в мышцах, судороги и потерю сознания.