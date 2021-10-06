Как полезные яблоки могут навредить

Специалист объяснила, что это фрукт обладает рядом полезных для организма человека свойств. Среди них укрепление сосудистой системы, ускорение метаболизма, содействие в удаление токсинов и снижение уровня "плохого" холестерина.

Однако, она рекомендует не злоупотреблять плодами. Особенно это касается людей, у которых отмечается повышенная кислотность. В этом случае лучше отказаться от кислых сортов или употребления яблок на голодный желудок.

Кроме того, врач посоветовала исключить из рациона свежий фрукт при заболеваниях органов ЖКТ. При диагнозах такого типа, по словам эксперта, допустимы только печеные или сушеные плоды. Причем она подчеркнула, что последние отличаются наличием калия и необходимых для здоровья минералов.