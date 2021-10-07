3 совета от человека, сбросившего 100 кг веса за год

Аслетт начал набирать вес после окончания колледжа. Ситуация ухудшилась после разрыва помолвки с возлюбленной — он пристрастился к алкоголю. В итоге вес американца превысил 200 килограммов, что мешало ему ходить в походы, заниматься серфингом и кататься на сноуборде. Решив изменить ситуацию и похудеть, мужчина записался к психотерапевту, чтобы избавиться от алкогольной зависимости, и стал заниматься в тренажерном зале.

Американец тренировался пять раз в неделю и подолгу выгуливал свою собаку, чтобы подготовить ее к совместным походам. Он также регулярно занимался дома на велотренажере. Изменения коснулись и рациона — Аслетт стал есть меньше фастфуда, полуфабрикатов и начал считать калории. “Раньше я не был разборчив в еде и ел не то, что нужно. Я выбирал удобные продукты, например, замороженную пиццу, макароны с сыром или фастфуд”, — рассказал он.

То есть ничего принципиально нового наш герой не изобрел. Базовых правил два: потребление снизить, нагрузки увеличить. Но важно другое — как заставить себя достичь этого?

По словам Аслетта, на пути к стройному телу ему помогали три правила. Первое правило — найти людей, перед которыми вы будете чувствовать ответственность. Например, американец ходил в зал с братом, и его присутствие мотивировало его продолжать заниматься. Мужчина также рассказал о похудении подписчикам в социальных сетях. “Сейчас за мной наблюдает множество людей, и это помогает мне двигаться вперед”, — отметил он.

Второе правило — отказаться от диет, составить индивидуальный план питания и ограничить количество потребляемых калорий. И последнее правило — учиться дисциплине, потому что, как считает Аслетт, только постоянные и последовательные усилия и действия способны привести к результату.