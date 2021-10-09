09.10.2021, 13:30
Смертельная опасность бразильских орехов
Unaplash
Селен — мощный минерал, необходимый для правильного функционирования вашего тела. Минерал помогает иммунной системе правильно работать, а также в репродукции. Это также помогает предотвратить повреждение клеток и тканей. Бразильские орехи — хороший источник селена, но употребление в пищу их слишком большого количества может нанести вред, — предостерегает Medikforum.
Бразильские орехи содержат очень большое количество селена и могут привести к превышению верхнего предела, если вы съедите слишком много, предупреждает Национальный институт здоровья (NIH).
Получение слишком большого количества селена со временем может вызвать следующее:
- Чесночное дыхание
- Тошнота
- Понос
- Кожная сыпь
- Раздражительность
- Металлический привкус во рту
- Ломкие волосы или ногти
- Выпадение волос или ногтей
- Обесцвеченные зубы
- Проблемы с нервной системой
“Чрезвычайно высокое потребление селена может вызвать серьезные проблемы, включая затрудненное дыхание, тремор, почечную недостаточность, сердечные приступы и сердечную недостаточность”, — предупреждает NIH. По данным NHS, суточная норма селена не должна превышать 350 мкг.
Но стоит повторить, что бразильские орехи могут принести много пользы, если их есть в умеренных количествах.