Смертельная опасность бразильских орехов

Бразильские орехи содержат очень большое количество селена и могут привести к превышению верхнего предела, если вы съедите слишком много, предупреждает Национальный институт здоровья (NIH).

Получение слишком большого количества селена со временем может вызвать следующее:

Чесночное дыхание

Тошнота

Понос

Кожная сыпь

Раздражительность

Металлический привкус во рту

Ломкие волосы или ногти

Выпадение волос или ногтей

Обесцвеченные зубы

Проблемы с нервной системой

“Чрезвычайно высокое потребление селена может вызвать серьезные проблемы, включая затрудненное дыхание, тремор, почечную недостаточность, сердечные приступы и сердечную недостаточность”, — предупреждает NIH. По данным NHS, суточная норма селена не должна превышать 350 мкг.

Но стоит повторить, что бразильские орехи могут принести много пользы, если их есть в умеренных количествах.